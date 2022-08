Leichtathletik: Niklas Kaul verteidigt DLV-Athleten - "Zum Großteil Studenten"

Kaul: Schwierig, damit machen wir jetzt ein längeres Thema auf. Wir haben bei uns ein völlig anderes Sportsystem als zum Beispiel in den USA. Bei uns gibt es das Vereinssystem, das in den USA so gar nicht existiert. Das ist für den Breitensport super und auch wichtig, weil man nach der Ausbildung oder der Uni in Vereinen Sport betreiben kann. Das ist in den USA schwieriger möglich. Dafür ist das Leistungssportsystem dort besser, weil Uni und Sport sehr eng verwoben sind und auch riesige Budgets für den Sport vorhanden sind. Die Ausgangssituation ist eine andere. In den USA gibt es wahnsinnig hohe Semestergebühren, um dort studieren zu können. Das haben wir in Deutschland in dieser Form weniger. Viele können sich dort ein Studium nur leisten, wenn sie ein Stipendium bekommen. Da ist die Motivation für den Sport nochmal eine ganz andere. In den USA ist es so, dass man sein Studium gut finanzieren kann, wenn man gut im Sport ist. Hier hören die meisten auf mit dem Sport, weil sie sich auf das Studium konzentrieren. Gesamtgesellschaftlich ist es bei uns sicherlich besser, weil es einer breiteren Bevölkerung offen steht zu studieren. Aber für den Sport ist es natürlich eher schlechter als in den USA. Wenn man sich die WM anschaut, da studieren auch viele Leute aus anderen Nationen auf den US-Colleges.