Kreislaufkollaps nach EM-Silber: Sorge um Mihambo

Europameisterin 2018, Weltmeisterin 2019, Olympiasiegerin von Tokio, Weltmeisterin 2022 - und in München sollte eigentlich der nächste große Titel her, beim emotionalen Highlight des Jahres. Doch erst am Freitag hatte Mihambo grünes Licht für ihren Start gegeben, nachdem sie nach der WM in Eugene an Corona erkrankt war. Zehn Tage lag Mihambo flach, konnte nicht trainieren.