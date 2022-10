Berlin Marathon: Kipchoge knackt Weltrekord

Lauf-Star Eliud Kipchoge hat beim Marathon in Berlin den Weltrekord geknackt. Der 37 Jahre alte Kenianer legte am Sonntag die 42,195 Kilometer in 2:01:09 Stunden zurück und unterbot damit seine 2018 ebenfalls in Berlin aufgestellte Bestmarke von 2:01:39 Stunden.