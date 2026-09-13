Agyekum pulverisiert deutschen Rekord

Emil Agyekum stellt einen neuen deutschen Rekord auf. In einem herausregendem Rennen muss sich der EM-Zweite nur den drei Topstars geschlagen geben.

Vize-Europameister Emil Agyekum hat zum Abschluss einer herausragenden Saison seinen deutschen Rekord über 400 m Hürden pulverisiert.

Der 27-Jährige vom SCC Berlin wurde im Finale der neuen Ultimate Championship der Leichtathletik in Budapest Vierter und blieb in 47,10 Sekunden satte 35 Hundertstel unter seiner bisherigen Bestmarke aus dem Juli.

400 m Hürden: dos Santos düpiert Konkurrenz

Agyekum musste sich in einem herausragend starken Rennen nur den drei Topstars über diese Distanz geschlagen geben. Weltrekordler Alison dos Santos (Brasilien) siegte in 45,98 Sekunden vor Paris-Olympiasieger Rai Benjamin (USA/46,40) und Tokio-Olympiasieger Karsten Warholm (Norwegen/46,78). Dos Santos hatte Ende August in Zürich in 45,80 Sekunden Warholm den Weltrekord (zuvor 45,94) entrissen).

Agyekum, der nach fast 50 Jahren Harald Schmid als deutschen Rekordhalter abgelöst hatte, rückte unter die Top 10 der allzeitschnellsten Läufer über die Hürdenrunde auf, teilt sich Platz neun mit Sambias Volksheld Samuel Matete, dem Weltmeister von 1991. Hinter Europameister Warholm ist Agyekum nun zweitschnellster Europäer der Geschichte.