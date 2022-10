Leichtathletik: Todesfall überschattet Kipruto-Sieg beim London-Marathon

Der Kenianer Amos Kipruto hat den Marathon in London gewonnen. Der 30 Jahre alte WM-Dritte von 2019 setzte sich in 2:04:39 Stunden vor dem Äthiopier Leul Gebresilase und dem Belgier Bashir Abdi durch. Kipruto war in der britischen Hauptstadt erstmals auf die 42,195 km lange Strecke gegangen. Bei den Frauen siegte Yalemzerf Yehualaw aus Äthiopien in 2:17,25 Stunden.