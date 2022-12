WM-Analyse: DLV will Sportdirektor verpflichten

"Unter anderem stimmte beim Abschneiden in Eugene die Fokussierung zwischen DM, Weltmeisterschaften und den kurz darauf stattfindenden Europameisterschaften nicht", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing und ergänzte: "Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft der Leichtathletik in Deutschland legen, um schon 2023 bei der WM in Budapest besser abzuschneiden." Der DLV müsse "hart arbeiten (...), um den Anschluss an die Weltspitze wieder zu schaffen".