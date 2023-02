DLV will sich bei WM- und EM-Bewerbungen zurückhalten

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will sich bei Bewerbungen um Welt- und Europameisterschaften im Freien vorerst zurückhalten. "Wir haben die vergangenen beiden Europameisterschaften sehr erfolgreich in Deutschland durchgeführt. Es wäre gegenüber den anderen Kollegen schon dreist, das dauerhaft zu machen. Man muss den anderen Verbänden auch die Chance geben, solche großen Veranstaltungen durchzuführen", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing am Rande der deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund.