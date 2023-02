Leichtathletik: Sechs weitere neutrale Athleten aus Russland

Zudem ist der russische Verband RusAF wegen des Dopingskandals seit November 2015 gesperrt. Damit ist Russland in der Welt der Leichtathletik quasi „doppelt“ gesperrt.

WA will auf der nächsten Council-Sitzung vom 21. bis 23. März entscheiden, ob die Doping-Sperre aufgehoben werden kann. Entscheidend dabei ist der nächste Bericht der unabhängigen Russland-Taskforce. Nur wenn die Doping-Sperre aufgehoben wird, will sich WA auch mit dem Russland-Bann aufgrund der Invasion in der Ukraine beschäftigen.