Duell der Stars! Weltmeister fordert Olympiasieger heraus

100-m-Weltmeister Fred Kerley (USA) hat Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs (Italien) erneut zu einem Duell Mann gegen Mann im Vorfeld der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) aufgefordert. „Wenn es passiert, werde ich da sein. Wird er auftauchen? Ich weiß es nicht“, sagte Kerley vor dem Auftakt der Diamond League in Doha, wo er über die 200 m antritt.

Kerley und Jacobs liefern sich seit einigen Wochen eine Fehde über die Sozialen Medien, der US-Amerikaner wünscht sich ein Duell Eins-gegen-Eins. "Wenn es passiert, werde ich der beste Mann an diesem Tag sein", sagte der 27-Jährige, der 2022 in Eugene Gold über die 100 m geholt hatte: "Ich werde definitiv gewinnen. Wenn es passiert, werde ich gewinnen."

Kerley und Jacobs sind seit dem Finale der Olympischen Spiele in Tokio 2021 nicht mehr gegeneinander angetreten, damals setzte sich Jacobs knapp durch und holte überraschend Gold. Der 28-Jährige hatte Kerley via Instagram zuletzt cool gekontert. „Wann immer du willst und wo immer du willst, aber erinnere dich daran, dass es so endete, als es noch wichtiger war“, schrieb Jacobs und postete dazu ein Bild vom Zieleinlauf des 100-m-Finales in Tokio - Jacobs vor Kerley im Ziel.