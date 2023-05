Paukenschlag nach dem Martyrium: Das Sensationscomeback von Robert Farken

Am Pfingstmontag war es endlich so weit.

„Das war extrem kräfte- und nervenraubend“

Dass er endlich den Frühsommer unbeschwert auskosten kann, liegt aber nur zu einem kleinen Teil an Würstchen, Nackensteak und Kartoffelsalat – sondern viel mehr an seiner wiedererlangten Gesundheit.

Eine langwierige Hüftverletzung am Oberschenkelhals zwang ihn dazu, die Laufschuhe in die Ecke zu legen. Warum seine Knochen auf einmal die Trainingsbelastung nicht mehr tolerierten, darüber rätselten die Ärzte monatelang.

„Dann saß ich auf dem Sofa und habe mit den Tränen gekämpft“

Erst als er an einen Spezialisten in Hamburg gelangte, kam die erlösende Diagnose: Vitamin-D-Mangel. „Dort wurde noch einmal ein ausführliches Blutbild gemacht und weitere Analysen des Knochens vorgenommen, dann hat man es herausgefunden.“

Am Pfingstsonntag folgte der zweite Streich – und dieses Mal hätte sich Farken um ein Haar den ältesten deutschen Rekord in olympischen Laufdisziplinen geschnappt. In Rehlingen gewann er die 1500 Meter in 3:32,10 Minuten und blieb nur 52 Hundertstelsekunden hinter der fast 43 Jahre alten Bestmarke von Thomas Wessinghage.

„Ich bin einfach auf Sieg gelaufen und habe eigentlich gar nicht so richtig an die Zeit gedacht“, schildert der Athlet der SC DHFK Leipzig, der Wessinghages Uraltrekord bald knacken will. „Im Prinzip bin ich jetzt so nah an dem Rekord dran, dass es nicht wegzureden ist, dass ich ihn brechen möchte.“