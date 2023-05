Skurrile Szenen in Herzogenaurach: Marathon-Legende läuft mit Pistole in der Hand

Eine Marathon-Ikone mit Pistole in der Hand - und das neben zahlreichen Läufern auf der Strecke.

Dieses skurrile Bild bot sich den Zuschauern der „Road to Record“-Lauf-Veranstaltung in Herzogenaurach. Im Mittelpunkt: Lauf-Legende Haile Gebrselassie, breit grinsend und die Pistole in der rechten Hand.