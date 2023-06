Erste Frau unter elf Sekunden: Wie eine Deutsche eine neue Sprint-Epoche einläutete

Die Stadionuhr in Ostrau zeigte 16.15 Uhr, die Bedingungen waren widrig - und doch rannte Renate Stecher am 7. Juni 1973 in eine neue Sprint-Epoche. Mit handgestoppten 10,9 Sekunden blieb die damals 23-Jährige als erste Frau über 100 Meter unter elf Sekunden, eine legendäre Schallmauer der Leichtathletik war durchbrochen.