Leichtathletik: Lückenkemper und Mihambo in Dessau in guter Form

Lückenkemper und Mihambo in guter Form

Gina Lückenkemper und Malaika Mihambo haben sich am Samstag beim 25. internationalen Meeting in Dessau in guter Form präsentiert.

Dessau: Lückenkemper gewinnt in 11,04 Sekunden

