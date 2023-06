Rehm führt WM-Aufgebot der Para-Leichtathleten an

Weitspringer Markus Rehm führt das Aufgebot der deutschen Para-Leichtathleten für die WM in Paris an.

Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mitteilte, gehen insgesamt 27 Athletinnen und Athleten sowie zwei Guides bei den Titelkämpfen vom 8. bis 17. Juli an den Start. Neben Rehm gehören in Johannes Floors, Felix Streng, Niko Kappel und Sebastian Dietz weitere Paralympicssieger zum Team.

Irmgard Bensusan und Leon Schäfer treten im Charlety Stadium als Titelverteidiger an, dazu gehen gleich elf WM-Debütanten um die Toptalente Merle Menje und Yannis Fischer an den Start.

Die Weltmeisterschaften sind eine Art Generalprobe für die Paralympics an gleicher Stelle vom 28. August bis 8. September 2024. In Rio-Champion Daniel Scheil und der dreimaligen Paralympics-Siegerin Martina Willing (beide keine Norm) fehlen einige arrivierte Kräfte im Aufgebot.