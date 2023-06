Leichtathletik-Sensation in den USA! Legendärer deutscher Rekord geknackt

Der deutsche Athlet katapultierte sich zudem in der ewigen Bestenliste auf den achten Rang.

In der letzten Disziplin, dem 1500-Meter-Lauf, kam er in 4:48,00 Minuten ins Ziel - eine Punktlandung.

Erst Ende März hatte der Modellathlet der LG Leinfelden-Echterdingen, der in Texas studiert, mit 8478 Punkten eine persönliche Bestmarke gesetzt, gleichbedeutend mit der WM-Norm.

Neugebauer auf einmal WM-Favorit

Mit seinem Paukenschlag in Austin setzte sich Neugebauer nun auch an die Spitze der Jahresweltrangliste und ist plötzlich einer der Medaillenkandidaten bei der WM in Budapest, die Ende August stattfindet.