Mühelos! Lückenkemper läuft zum Titel

Die Sprinterin setzte sich am Samstag souverän in 11,03 Sekunden vor Chelsea Kadiri (Magdeburg/11,33) und Sina Mayer (11,40/Zweibrücken) durch. Ihre Saisonbestzeit liegt bei 11,00 Sekunden.

Lückenkemper befindet sich sechs Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) in guter Form. In den zehn Rennen vor ihrem DM-Start lief die 26-Jährige, die in den USA trainiert, nie langsamer als 11,17 Sekunden.