Diamond League: Lückenkemper Siebte in 11,09

Deutschlands Sportlerin des Jahres wurde in der polnischen Hitze über 100 m in 11,09 Sekunden Siebte, der Sieg ging an die Amerikanerin Sha‘Carri Richardson (10,76). Lückenkemper wartet einen Monat vor den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) somit weiter auf das erste 100-m-Rennen unter elf Sekunden in diesem Sommer.