Diamond League: Mihambo Zweite in Stockholm

Bei regnerischen Bedingungen bestätigte die Weltmeisterin mit 6,66 m am Sonntag ihre Saisonbestleistung, sucht sieben Wochen vor der WM in Budapest (19. bis 27. August) aber weiter nach ihrer Top-Form. Den Sieg sicherte sich die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,69 m.

Auch Europameisterin Konstanze Klosterhalfen konnte ihr Leistungsniveau beim enttäuschenden Saisondebüt über ihre Paradestrecke 5000 m noch nicht nachweisen. Die Leverkusenerin lief in 15:13,06 Minuten nur auf den 14. Rang. Der Sieg ging an die Kenianerin Beatrice Chebet (14:36,52).

"Ich weiß nicht, was los war. Das Training lief gut soweit, wir hatten zwei richtig gute Monate in der Höhe", sagte Klosterhalfen bei Sky: "Die Gründe müssen wir jetzt herausfinden."

Klosterhalfen war bislang Anfang Mai in Doha über die 1500 m (4:05,63 Minuten) gegen die Konkurrenz angetreten, ehe sie zurück zum Training in die USA geflogen war. Im vergangenen Jahr war die Europameisterin Mitte Juni 14:37,94 Minuten gelaufen. Ihre Bestzeit, gleichbedeutend mit dem deutschen Rekord, aus 2019 liegt bei 14:26,76 Minuten.

„Ich bin ganz froh, dass ich den ersten Wurf so gut getroffen habe. Das war bei dem Regen nicht so einfach“, sagte Pudenz und ergänzte mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Kassel: „Es gibt natürlich Selbstbewusstsein, dass ich auch bei diesen Bedingungen beste Deutsche sein kann.“