Leichtathletik: Klosterhalfen sagt Meisterschaft ab

Klosterhalfen sagt ab

Konstanze Klosterhalfen hat ihre Teilnahme an den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende abgesagt. Grund dafür sind Schmerzen am Fuß.

Klosterhalfen holte bei der EM 2022 Gold über 5000 m

© AFP/GETTYIMAGES/SID/PATRICK SMITH