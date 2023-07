Leichtathletik: Speerwerfer Johannes Vetter droht das WM-Aus!

Der Speerwurf-Weltmeister von 2017 wird aus gesundheitliche Gründen definitiv die deutschen Leichtathletik -Meisterschaften in Kassel verpassen. Dies bestätigte Vetter SPORT1 .

Im Rahmen der wettbewerbsübergreifenden Finals finden die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften dieses Jahr am 8. und 9. Juli im Kasseler Auestadion statt - ohne den deutschen Rekordhalter.

Zudem ist auch Vetters Start bei der Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) alles andere als sicher. Auch hier droht der 30-Jährige auszufallen.

Rehm und Co. zur Para-WM

Vetter war fast ein Jahr verletzt

Vetter plagte sich über ein Jahr mit einer hartnäckigen Schulterverletzung herum und verpasste deswegen in der vergangenen Saison schon die WM in Eugene und auch die EM in München.