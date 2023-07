Leichtathletik: Sprinterin Thomas mit Weltjahresbestzeit

Sprinterin Gabby Thomas hat bei den US-Meisterschaften in der Leichtathletik gleich zweimal die Weltjahresbestzeit über 200 m unterboten. Die Bronzegewinnerin der Olympischen Spiele in Tokio war zunächst im Halbfinale 21,86 Sekunden gelaufen, ihre Zeit wurde später bei den nationalen Meisterschaften in Jamaika von der amtierenden Weltmeisterin Shericka Jackson (21,71) unterboten.