Testosteron: Semenya gewinnt vor Europäischem Gerichtshof

Olympiasiegerin Caster Semenya (Südafrika) hat in ihrem langjährigen Rechtsstreit gegen die umstrittene Testosteron-Regel des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (WA) vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg einen wichtigen Sieg gefeiert - ihre Klage gegen die Schweiz war erfolgreich.

In seinem Urteil stellte das Gericht „insbesondere fest, dass die Klägerin in der Schweiz keine ausreichenden institutionellen und verfahrensrechtlichen Garantien erhalten hat, die ihr eine wirksame Prüfung ihrer Beschwerden ermöglicht hätten“.

Das Urteil hat für die 32-Jährige allerdings weitgehend nur symbolischen Charakter, da es die WA-Regel an sich nicht infrage stellt und Semenya damit auch keine Rückkehr geebnet wird.

World Athletics nahm das „Urteil der tief gespaltenen Kammer“ zur Kenntnis, wie es in einer Stellungnahme hieß: „Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die DSD-Regelungen ein notwendiges, angemessenes und verhältnismäßiges Mittel zum Schutz des fairen Wettbewerbs in der Frauenkategorie sind“. Zudem sei die Klage „gegen den Staat Schweiz und nicht gegen World Athletics eingereicht“ worden: „Wir werden uns mit der Schweizer Regierung über die nächsten Schritte abstimmen“. Die gültigen Bestimmungen blieben in Kraft.