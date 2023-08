Busemann: „Leistung muss sich lohnen“

"Ich mache Sport, um zu gewinnen. Das brauchen wir nicht abschaffen. Man will doch aufs Leben vorbereitet werden. Und das Leben ist hart. Das Leben ist nicht 'Ist doch nicht so schlimm, wenn du Letzter wirst', sondern 'Reiß dir den Hintern auf und gib Gas'. Leistung muss sich lohnen", führte der 48-Jährige aus.

Das Phänomen, dass in Deutschland im Jugendalter oft gute Leistungen wie zuletzt bei der U20-EM in Jerusalem erbracht werden, diese aber nicht bis ins Seniorenalter übertragen werden können, habe in Deutschland mit der allgemeinen Förderung und auch mit Geld zu tun. Dort seien die Unterschiede zwischen Deutschland und etwa den USA gewaltig, wie Busemann am Beispiel des in den Vereinigten Staaten studierenden Zehnkämpfers Leo Neugebauer erklärte.