Dramatische Enthüllung um kontroverse Sprint-Diva

Sie hat eine schillernde Persönlichkeit, trägt markante Fingernägel, wechselt permanent ihre Haarfarbe und auch ihre Outfits sind alles andere als gewöhnlich, doch in ihrem Inneren sah es lange Zeit dunkel und trist aus.

Sha´Carri Richardson ist wohl die Attraktion der Sprinter-Szene schlechthin. Kurz vor Beginn der Leichtathletik-WM in Budapest macht nun ein Twitter-Video von einem Interview mit der US-Amerikanerin - von dem nicht ganz klar wird, wann es geführt wurde - die Runde, in dem sie öffentlich macht, über Suizid nachgedacht zu haben.

Ursprung ihrer dunkelsten Gedanken war ein tragischer Schicksalsschlag. Im Jahr 2021, nur eine Woche vor dem Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele, verlor die Sportlerin ihre Mutter. Ein Ereignis, welches Richardson „an einen dunklen Ort“ gebracht habe. Was sie vom Leben wollte, wusste sie seinerzeit nicht mehr.

Richardson dachte an Selbstmord

„Das Fehlen der Bindung zu meiner leiblichen Mutter während der Übergangsphase, in der ich älter wurde…Ich glaube, das hat mich wirklich getroffen“, erläutert die 23-Jährige ihre Gedanken. „Sie sollte meine Welt sein, und jetzt, wo sie nicht mehr da ist, frage ich mich oft: ‚Warum bin ich hier?‘ Das hat mich wirklich an einen sehr dunklen Ort gebracht.“

Doch trotz deren Anwesenheit, die Zweifel ob der Sinnhaftigkeit ihres Lebens blieben. Schließlich entschied sie sich aber dazu, den Worten ihrer Tante zu vertrauen und in dem Wissen zu leben, dass sie immer eine Familie haben wird.

Olympia-Sperre wegen Cannabis

„Ich habe immer wieder gesagt: ‚Wirst du mich verlassen?‘ Aber bis jetzt hat sie mich noch nie verlassen. Ich wusste einfach, dass ich das brauche, und als sie es mir gab, wusste ich, dass sich mein Leben verändert hat. Niemand kann mich jetzt mehr unterkriegen“, so die Sportlerin.

Neben dem Tod ihrer Mutter war es aber auch ihre sportliche Situation, die ihr zu schaffen machte. So konnte sie an den eigentlich für 2020 geplanten Olympischen Spielen in Tokio, die wegen der Coronapandemie auf 2021 verschoben wurden, nicht teilnehmen.