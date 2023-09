Dritter bei der WM-Revanche: Weber überzeugt in Zürich

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat es zumindest bei der WM-Revanche unter die besten drei geschafft. Vier Tage nach seinem bitteren vierten Platz von Budapest kam der Mainzer am Donnerstagabend beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Zürich auf den dritten Platz.

Zwei Tage nach seinem 29. Geburtstag musste sich Weber mit 85,04 m dem Tschechen Jakub Vadlejch (85,86) und dem indischen Weltmeister Neeraj Chopra (85,71) geschlagen geben. Vadlejch hatte Weber, der in Ungarn 85,79 m geworfen hatte, bei der WM Bronze weggeschnappt. Der in Budapest hinter Chopra zweitplatzierte Pakistaner Arshad Nadeem fehlte in Zürich.

Ein wenig Wiedergutmachung für seine verkorkste WM leistete über 200 m der deutsche Rekordhalter Joshua Hartmann (Köln), der in soliden 20,43 Sekunden Siebter wurde. Dreifach-Weltmeister Noah Lyles aus den USA siegte bei leichtem Gegenwind in 19,80.

Seltene Niederlage für Warholm

In den Frauen-Sprints waren die Weltmeisterinnen von Budapest auch in Zürich nicht zu schlagen. Über 100 m gewann die US-Amerikanerin Sha'Carri Richardson in 10,88 Sekunden, über 200 m die Jamaikanerin Shericka Jackson in 21,82, ebenfalls jeweils bei leichtem Gegenwind.