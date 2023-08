Leichtathletik: Deutsche Medaillenflut - aber dieses Staffelfinale war ein Alptraum!

Die deutschen Leichtathletik -Festspiele haben sich bei der U20-Europameisterschaft in Jerusalem auch am Abschlusstag fortgesetzt.

Am Abend setzte sich auch die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen in 43,82 Sekunden durch, ebenso wie das DLV-Quartett der Männer über 4x400 Meter.

Dennoch gab es für das DLV-Team am Donnerstagabend auch einen ganz bitteren Slapstick-Moment, als Anouk Krause-Jentsch als Schlussläuferin der 4x400-Meter-Staffel auf der Zielgeraden noch von Frankreich und den Niederlanden überholt wurde - und zu allem Überfluss wenige Meter vor dem Ziel stürzte. Damit lief auch noch das tschechische Quartett an Deutschland vorbei, so dass am Ende nur Patz 4 blieb.