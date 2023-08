Leichtathletik: Skurriles 100-Meter-Fiasko wird zur Staatsaffäre

Die somalische Läuferin Nasra Abukar Ali hat mit einer Zeit von 21,81 Sekunden beim Sprint bei den World University Games in China für Gelächter im Netz gesorgt - und für eine Staatsaffäre in ihrer Heimat.

Vorsitzende des Leichtathletikverbands wird abgesetzt

Die völlig deklassierte Abukar Ali war rund zehn Sekunden langsamer als die Konkurrenz, laut der Daily Mail lief sie die langsamste Zeit einer 100-Meter-Sprinterin in der Geschichte der seit 1959 alle zwei Jahre ausgetragenen Sportveranstaltung.

Der Clip des Rennens in den sozialen Medien nicht nur für Amüsement, Erinnerungen an das legendär langsame Olympia-Schwimmrennen von Eric „The Eel“ Moussambani wurden wach.

In Abukar Alis Heimat hielt sich die Belustigung in Grenzen. Der virale Clip führte zu Ermittlungen, wie es dazu kommen konnte, dass eine Läuferin entsandt wurde, die so wenig konkurrenzfähig war.