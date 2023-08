Mihambo verletzt: Luzolo im Weit-Finale - Assani raus

Maryse Luzolo (Königstein) qualifizierte sich am Samstag mit 6,66 m als zehntbeste Athletin für die Entscheidung am Sonntag (16.55 Uhr).

Mihambo hatte sich bei den deutschen Meisterschaften in Kassel im Juli einen Muskelfaserriss zugezogen. Die 29-Jährige hatte danach noch kurz auf einen Start in Budapest gehofft, sagte ihren Start auch aus Rücksicht auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris dann aber doch ab. Neben Mihambo fehlen dem deutschen Team in Ungarn weitere Leistungsträger wegen Verletzungen.