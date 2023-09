Leichtathletik: Fabellauf! Berlin erlebt Sportgeschichte

Tigst Assefa hat beim Berlin-Marathon Leichtathletik -Geschichte geschrieben, den Frauen-Weltrekord pulverisiert und sogar Star-Läufer Eliud Kipchoge in den Schatten gestellt.

Während der 38 Jahre alte Kenianer sein Lieblingsrennen durch die Hauptstadt am Sonntag in 2:02:42 Stunden gewann, siegte Assefa in unglaublichen 2:11:52 Stunden.