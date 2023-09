Laufstar Farah geht mit Platz vier in Rente

Der britische Laufstar Mo Farah hat sich mit einem vierten Platz und viel Wehmut in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. Beim renommierten Great North Run in Newcastle fehlten dem 40-Jährigen nach 63:24 Minuten rund 90 Sekunden zum Podest. Beim traditionell stark besetzte Rennen, das Farah von 2014 bis 2019 sechs Mal in Serie gewonnen hatte, siegte der frühere Marathon-Weltmeister Tamirat Tola aus Äthiopien in 59:58 Minuten.