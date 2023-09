Leichtathletik-Debakel bei der WM hat Folgen: Deutsche Cheftrainerin entmachtet

Die historische Pleite der deutschen Leichtathleten bei der Weltmeisterschaft in Budapest hat erste personelle Konsequenzen nach sich gezogen.

Knapp vier Wochen, nachdem das DLV-Team zum ersten Mal in der WM-Geschichte die Heimreise komplett ohne Medaillen antrat, muss Chef-Bundestrainerin Annett Stein nach SPORT1 -Informationen ihren bisherigen Posten räumen, dafür bekommt Sportdirektor Jörg Bügner mehr Macht und Kontrolle über die internen Abläufe.

Die Süddeutsche Zeitung hat zuerst darüber berichtet, demnach berichten die bislang Stein untergeordneten Bundestrainer nun direkt an Bügner,

Leichtathletik: Stein verliert zu Gunsten von Bügner an Macht

Man sei mit Stein „in Gesprächen über ihre zukünftige Aufgabe beim Verband“, wird aus einem Memo zitiert. Derzeit tagen die Gremien bei der Ständigen Konferenz Leistungssport, die am Wochenende in Darmstadt stattfindet.

Neuer Stunk in der deutschen Leichtathletik

Stein war Anfang 2020 als Chef-Bundestrainerin installiert worden. Unter ihrer Amtszeit setzte sich der negative Trend in der deutschen Leichtathletik im Weltmaßstab fort. Lediglich bei der Heim-EM in München 2022 gelang mit Platz 1 im Medaillenspiegel ein Achtungserfolg.

Großer Einschnitt vor Olympia

Trotz der miserablen Budapest-Bilanz erneuerte der DLV mit Präsident Jürgen Kessing an der Spitze zuletzt das Ziel, bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 wieder in die Top 5 vorzustoßen.