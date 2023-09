Speerwerfer Weber gewinnt erneut beim ISTAF

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat sich erneut den Sieg beim ISTAF gesichert. Der Mainzer kam am Sonntag im Berliner Olympiastadion eine Woche nach seinem bitteren vierten Platz bei der WM auf 84,09 m und verwies mit seinem fünften und weitesten Versuch Andrian Mardare (Moldau/81,37 m) auf Rang zwei.

"Natürlich hätte ich gern eine Medaille aus Budapest mitgenommen. Umso mehr will ich beim Heimspiel in Berlin zeigen, was ich draufhabe", hatte Weber im Vorfeld angekündigt. Bei der WM hatte der 29-Jährige auf Rang vier zum Abschluss die letzte Medaillenchance für das deutsche Team vergeben, das erstmals ohne Edelmetall blieb.