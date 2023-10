Leichtathletik: Horror-Unfall - Hammerwurf trifft Kampfrichter

Der kuwaitische Hammerwerfer Ali Zankawi stand im Ring und vollführte die für den Hammerwurf übliche Drehung, um sein Sportgerät zu beschleunigen. Dabei warf er es jedoch in Richtung Schutznetz.

Der Hammer traf allerdings einen Kampfrichter, der nah am Netz auf einem Stuhl saß. Durch die Wucht der 7,26 Kilogramm schweren Kugel wurde der 62-Jährige am Bein verletzt. Der blutende Offizielle brach sich das Schienbein. Nach Sofortversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Er befindet sich in stabilem Zustand.