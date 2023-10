Deutscher Olympia-Held Mögenburg schlägt Alarm - "Athleten verlieren Selbstständigkeit"

Der 62-Jährige lebt seit fast 20 Jahren in Norwegen, beobachtet die deutsche Leichtathletik aber noch immer - und mit wachsender Sorge.

Als Trainer begleitete er seine Tochter Katarina, die bis vor wenigen Jahren zur deutschen Hochsprungspitze gehörte. „Dass es in meiner alten Heimat in der Leichtathletik diese Probleme gibt, schmerzt mich“, sagte Mögenburg.

Nach WM-Fiasko: Mögenburg legt Finger in die Wunde

Bei der WM in Budapest waren die deutschen Athletinnen und Athleten erstmals in der Geschichte ohne Medaille geblieben.

Das System in seiner Wahlheimat lobt Mögenburg. „Grundsätzlich“ habe der Sport in Norwegen „einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Er wird mehr als Kulturgut betrachtet“, sagte er.