Ex-Weltmeister Holzdeppe vor letzter Saison

Vor gut zehn Jahren in Moskau hatte Holzdeppe als erster und bisher einziger Deutscher WM-Gold im Stabhochsprung gewonnen, im Jahr davor holte er in London Olympia-Bronze und in Helsinki EM-Bronze. Zudem gewann er 2015 WM-Silber. Seine Bestleistung steht bei 5,94 m. In den vergangen Jahren hatte Holzdeppe auch wegen Verletzungen nicht mehr an die Erfolge von einst anknüpfen können.