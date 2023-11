Leichtathletik: Tragödie! Lauftalent begeht Selbstmord

Tragische Nachrichten aus der schwedischen Leichtathletik : Läuferin Emilia Brangefält ist im Alter von 21 Jahren verstorben. Wie Schwedens Leichtathletikverband am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte, hat Brangefält am 13. November Selbstmord begangen.

„In ihren letzten Monaten ging es Emilia sehr schlecht, sowohl körperlich als auch geistig. Sie wurde von ihren engsten Angehörigen gut unterstützt, doch am 13. November setzte sie ihrem Leben ein Ende“, hieß es in einem Statement des Leichtathletikverbands.

Ihre Trainer sind bestürzt

Er fügte hinzu: „Die Trauer und der Verlust wird von so vielen geteilt. Ich und meine Freunde aus dem Nationalteam haben sie als fröhliches, sehr beliebtes Mädchen voller Energie in Erinnerung. Ihre Persönlichkeit hat das Team beflügelt. Es fühlt sich unwirklich an, dass sie tatsächlich von uns gegangen ist.“

Brangefält: „Ich bin super traurig“

Am 4. November postete Brangefält das letzte Mal einen Beitrag auf Instagram. Darin schrieb sie, dass ihr Körper seit Juli nicht mehr funktioniere. „Ich war nicht in der Lage, irgendetwas zu trainieren, weil meine Herzfrequenz extrem hoch war. (120-150 Schläge pro Minute) Schon beim Aufstehen“, berichtete die 21-Jährige.

Die Schwedin hatte in ihrer kurzen Karriere bereits einen großen Eindruck hinterlassen. Letztes Jahr gewann sie sowohl eine Goldmedaille in Genarp (Schweden) als auch eine Bronzemedaille in Chiang Mai (Thailand) und letzten Sommer wurde sie Fünfte in Innsbruck (Österreich).