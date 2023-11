Sprint-Königin Thompson-Herah findet neuen Trainer

Jamaikas Sprint-Königin Elaine Thompson-Herah hat einen neuen Trainer gefunden. Die fünfmalige Olympiasiegerin wird sich unter Reynaldo Walcott auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereiten, das teilte ihr Management am Montag mit. Die 31-Jährige schließt sich demnach dem Elite Performance Track Club an, in dem auch ihre erfolgreiche Landsfrau Shelly-Ann Fraser-Pryce trainiert.