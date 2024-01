Gutes Krause-Comeback nach Babypause

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause hat nach ihrer Babypause ein gelungenes Comeback gegeben. Beim Silvesterlauf in Trier war die 31-Jährige am Sonntag in 15:48 Minuten über fünf Kilometer so schnell wie noch nie bei ihrem Heimrennen und kam damit auf den sechsten Platz. Es siegte die 19 Sekunden schnellere Belgierin Lisa Rooms.