Leichtathletik: Rätselhafte Wendung in deutschem Doping-Fall - Bericht über Krebs-Befund

Ist der Dopingfall Sara Benfares in Wahrheit ein tragisches Drama?

Vater Samir: Sara Benfares hat Knochenkrebs

Testosteron und EPO sei ihr dann ärztlich verschrieben worden: Testosteron zur Stärkung der geschwächten Knochen, EPO, um einen gefährlichen Blutvolumenverlust infolge einer Chemotherapie zu behandeln. Benfares‘ Hämatokritwert sei auf 27 gesunken, ein „deutscher Spezialist, der sie begleitet hat“, habe ihr daher EPO verschrieben, so Spe15 .

Benfares wurde am 30. September positiv getestet, die rätselhafte Frage lautet nun: Wann, wie und warum ist der Informationsfluss so geflossen, dass ihre Krankheitsgeschichte erst am Tag nach der Enthüllung des Falls ans Tageslicht kommt?