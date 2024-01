Marathon: Fitwi und Kejeta nun zweitschnellste Deutsche

Mit Spitzenzeiten haben sich Samuel Fitwi und Melat Kejeta beim Marathon in Dubai das Olympia-Ticket gesichert und sich jeweils auf Platz zwei der „ewigen“ deutschen Bestenliste geschoben. Beim traditionell ersten wichtigen Rennen des Jahres über die klassischen 42,195 km wurde Fitwi (Trier) in 2:06:27 Stunden starker Fünfter, schneller war bislang nur Amanal Petros bei seinem deutschen Rekord 2023 in Berlin (2:04:58).