Para-Sprinter um Floors beim ISTAF Indoor

Die besten Para-Sprinter um Johannes Floors dürfen sich in der Hallensaison auf großer Bühne beweisen. Das ISTAF Indoor bietet erstmals in seiner elfjährigen Geschichte auch einen Para-Sprint an. Der zweimalige Paralympics-Champion Floors führt sowohl am 4. Februar in Düsseldorf als auch am 23. Februar in Berlin das zusätzlich mit einigen internationalen Topläufern gespickte Feld an.