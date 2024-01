Platz vier in Dortmund: Mihambo mit solidem Comeback

Deutschlands zweimalige Sportlerin des Jahres hat weitere Hallen-Starts beim ISTAF Indoor am 4. Februar in Düsseldorf und am 23. Februar in Berlin geplant. Die DM findet am 17. und 18. Februar in Leipzig statt, ein Start bei der Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März) ist im Hinblick auf Olympia in Paris (26. Juli bis 11. August) eher fraglich.