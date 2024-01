Stabhochspringer Lita Baehre vor Comeback

Der deutsche Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre feiert beim ISTAF Indoor am 4. Februar in Düsseldorf seine Rückkehr nach langer Verletzungspause. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. "Düsseldorf ist meine Heimatstadt – und das ISTAF Indoor ein Top-Format", sagte der EM-Zweite und deutsche Meister: "Ich freue mich riesig."

Lita Baehre hatte sich im vergangenen Juli am Meniskus verletzt und musste im Anschluss operiert werden. Dadurch hatte der 24-Jährige auch seinen Start bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im folgenden Monat in Budapest absagen müssen.

Neben dem Auftakt in seiner Heimatstadt tritt Lita Baehre zudem auch beim ISTAF Indoor in Berlin am 23. Februar an. Bei beiden Events wird der Stabhochspringer erstmals das Trikot seines neuen Vereins ART Düsseldorf tragen.