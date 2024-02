Früherer Stabhochspringer Schulze gestorben

Der frühere Stabhochspringer Fabian Schulze ist tot. Schulze, viermaliger deutscher Vizemeister, starb bereits am Sonntag in seiner Wahlheimat Sonthofen an den Folgen einer „tückischen Krankheit“. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt. Schulze wäre am 7. März 40 Jahre alt geworden.