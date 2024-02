Mihambo offen für Regel-Revolution im Weitsprung

"Ich glaube, es ist Geschmackssache. Beides hat seine Berechtigung, es setzt andere Schwerpunkte", sagte Mihambo, die am Freitag beim ISTAF Indoor in Berlin (19.25 Uhr/Livestream auf sportschau.de) ihre Hallensaison beendet. Gewöhnt sei man an das Zonenspringen aus der Kindheit und Jugendphase. "Ich habe auch schon einige Wettkämpfe nicht gewonnen, obwohl ich effektiv am weitesten gesprungen bin an dem Tag", sagte die 30-Jährige - nur am Absprungbalken habe es eben nicht gepasst.