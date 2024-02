Olympiasiegerin Mihambo gibt zu: "Medaillen nicht mehr ganz so wichtig wie früher"

„Natürlich wäre ich lieber zur WM gefahren, aber das war aus gesundheitlichen Gründen nicht drin“, erklärte die 30-Jährige. Sie hatte aufgrund eines Muskelfaserrisses ihre Teilnahme in Budapest abgesagt und war somit nicht dazu in der Lage, ihren WM-Sieg vom Vorjahr zu wiederholen.

Generell genießt der Gewinn von Edelmetall nicht mehr Mihambos größte Priorität. „Ich bin jetzt an einem guten Punkt, weil ich habe nicht mehr den Druck, liefern zu müssen. Ich habe schon alle wichtigen Medaillen geholt. Dadurch komme ich in so eine Leichtigkeit“, unterstrich sie.

„Medaillen nicht mehr ganz so wichtig“

Es sei deshalb nicht mehr so einfach, neue Ziele zu setzen. „Auf der einen Seite ja, weil mir diese Medaillen nicht mehr ganz so wichtig sind wie früher. Auf der anderen Seite setze ich nun den Fokus auf Qualität und Höchstleistung, um das rauszuholen, was in mir steckt“, verschiebt Mihambo ihre Schwerpunkte.