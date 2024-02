Sieben Starter: Mini-Team bei Hallen-WM der Leichtathleten

Nur sieben deutsche Leichtathleten werden Anfang März bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow an den Start gehen. Grund sei die Vielzahl der Freiluft-Veranstaltungen mit den Höhepunkten EM in Rom und Olympia in Paris, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag mit: „Viele Athleten haben schon die Vorbereitung auf die Freiluft-Saison eingeläutet“.