Leichtathletik: Um eine Hundertstel! Sprinterin Charlton stellt Weltrekord über 60 Meter Hürden auf

Die Vizeweltmeisterin blieb am Sonntag bei den 116. Millrose Games in New York in 7,67 Sekunden eine Hundertstel unter der bisherigen Bestmarke der Schwedin Susanna Kallur, die 2008 in Karlsruhe 7,68 Sekunden für die Distanz benötigt hatte. „Ich wusste, dass ich es kann“, sagte Charlton über ihren Rekordlauf.