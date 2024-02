Leichtathletik: Das Ende einer großen deutschen Karriere

Er war jüngster Weltmeister der Geschichte, holte Olympia-Silber, doch zuletzt streikte der Körper - und nun hat Kugelstoßer David Storl auch offiziell seine Karriere beendet. Der 33-Jährige wird am Freitag im Rahmen der deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig in die Rente verabschiedet.

"Nach dem Bandscheibenvorfall 2021 wurde es schwierig", sagte Storl, der 2011 in Daegu als 21-Jähriger sensationell WM-Gold gewann: "Irgendwann steht das, was du riskierst, nicht mehr im Verhältnis zu dem, was du gewinnen kannst." In Zukunft will Storl sich mehr der Familie widmen, seine Frau Marie erwartet das vierte Kind.