Wunderkind Dehning: Großen haben jetzt ein "bisschen Schiss"

Speerwurf-Wunderkind Max Dehning (19) hat nach seiner sensationellen Steigerung auf über 90 Meter eine Kampfansage an Johannes Vetter, Europameister Julian Weber und Co. gerichtet. „Ich glaube, die Großen haben jetzt auch ein bisschen Schiss. Die sehen, dass da etwas nachkommt“, sagte der Leverkusener bei Sport1. Dehning hatte am Sonntag in Halle/Saale 90,20 m geworfen und sich damit für die EM in Rom (7. bis 12. Juni) sowie die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) in Stellung gebracht.